Очередной пример лицемерия руководства Армении: можно ли верить не единожды солгавшим?!

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, это важный день. Сегодня, по инициативе министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна состоялась трехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Грузии и Республики Армения.

Раньше проведение такой встречи было невозможно, ибо более четверти века продолжалась оккупация со стороны Армении 20% территории нашей страны. Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность в результате комплекса военно-политических шагов, включавших в себя разгром оккупационных войск в ходе 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Азербайджан является единственным государством, которое смогло решить территориальный конфликт с соседней страной, который ведущие мировые державы хотели бы видеть вечно "замороженным". Наша страна, особо подчеркну, добилось исторической победы, несмотря на то, что против Армении, за все годы оккупации наших земель не было введено никаких санкций. Наоборот, как мы помним, имело место давление именно на Азербайджан.

И дело тут не только в пресловутой и позорной 907-ой поправке, принятой в 1992 году Конгрессом США. Мы помним попытки добиться включения Армении в разного рода грандиозные экономические проекты, инициированные Азербайджаном и поддержанные Грузией, через Армению. Официальный Баку проявил твердость в этом вопросе, добившись реализации данных проектов без присоединения к ним Армении.

Вот с таким багажом, если вкратце, стороны пришли к проведению первой трехсторонней встречи трех стран Южного Кавказа. И очень хорошо, что эта встреча, прошедшая в позитивной и конструктивной атмосфере, была оценена как начальный этап на пути к дальнейшему укреплению доверия и выводу диалога на более высокий уровень. Азербайджан, победивший в войне и инициировавший подписание мирного договора с Арменией, всегда выступал за такое развитие событий.

Но, при этом, остаются вопросы, ответы на которые обязан дать официальный Ереван. И дело тут не только в том, что официальный Баку ждет от армянской стороны не слов, а действий в плане двух своих резонных условий - официального согласия на устранения Минской группы ОБСЕ и внесения изменений в конституцию РА, где есть отсылка к армянской декларации о независимости, в преамбуле которой имеются территориальные претензии к нашей стране.

Буквально вчера премьер-министр соседнего государства Никол Пашинян громогласно пообещал, что "карабахское движение не будет иметь продолжения в Армении". И что мы увидели сегодня? Газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники сообщила, что обвиняемый Азербайджаном в большом числе чудовищных преступлений, бывший "командующий армией обороны "арцаха"", глава партии "Единая Родина" Самвел Бабаян намерен баллотироваться на пост ...."президента "арцаха"".

Газета напомнила, что буквально вчера "парламент "арцаха"" принял конституционные поправки, сохраняющие пост "президента "арцаха"". Уточняется, что после истечения срока каких-то непонятных "полномочий" Самвела Шахраманяна 21 мая, кучка карабахских армян, именующая себя "парламентом" не существующего в реальности самообразования, сможет избрать нового "президента" голосами 22 депутатов. Будет это Шахраманян или Бабаян - абсолютно не важно.

Первично то, что мы имеем дело с очередной провокацией, которой просто не должно было быть, имей руководство Армении реальные намерения осуществлять конкретные шаги на пути к установлению прочного мира с Азербайджаном. Какой "парламент" или "президент", какого "арцаха"?! Почти все бывшие лидеры карабахской хунты ныне дают показания в бакинском суде и признаются в том, что руководство Армении всегда оказывало политическую, финансовую и военную поддержку им.

Да, речь идет и про нынешнее руководство Армении. Премьер-министр этой страны Никол Пашинян продолжал финансировать и вооружать карабахскую хунту даже после подписания им трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. И вот сейчас, после его вчерашнего заявления о том, что "карабахское движение не будет иметь продолжения в Армении", мы видим диаметрально противоположное.

Как известно, 28 сентября 2023 года Шахраманян издал указ о роспуске до 1 января 2024 года всех "государственных" учреждений и организаций так называемого "арцаха". И вот сейчас мы видим, что он же действует вопреки своему прежнему указу, по сути демонстрируя продолжение функционирования структур карабахских сепаратистов. А Самвел Бабаян, против которого уже дали показания многие из бывших лидеров карабахской хунты, собирается возглавить этот проект.

Безусловно, у руководства Армении есть все возможности для окончательного пресечения такого рода провокаций. Но оно этого не делает. Чем, по сути, ставит под сомнение, если не сказать девальвирует, факты любых нынешних и будущих переговоров с собой на самых разных уровнях. Нельзя верить в мирные намерения тех, кто позволяет развернуть антиазербайджанский проект в самом центре Еревана.