https://news.day.az/world/1745661.html Захарова обвинила Францию в сохранении напряженности на Южном Кавказе Франция заинтересована в поддержании региональной напряжённости на Южном Кавказе для достижения собственных геополитических целей. Как передает Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
Захарова обвинила Францию в сохранении напряженности на Южном Кавказе
Франция заинтересована в поддержании региональной напряжённости на Южном Кавказе для достижения собственных геополитических целей.
Как передает Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Мы неоднократно становились свидетелем попыток именно Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострения армяно-азербайджанского конфликта, противоречий. Именно на французах лежит значительная доля ответственности за саботаж работы и фактического развала минской группы ОБСЕ в 2022 году", - сказала она.
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