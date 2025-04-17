Захарова обвинила Францию в сохранении напряженности на Южном Кавказе

Франция заинтересована в поддержании региональной напряжённости на Южном Кавказе для достижения собственных геополитических целей.

Как передает Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы неоднократно становились свидетелем попыток именно Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострения армяно-азербайджанского конфликта, противоречий. Именно на французах лежит значительная доля ответственности за саботаж работы и фактического развала минской группы ОБСЕ в 2022 году", - сказала она.

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