https://news.day.az/politics/1745579.html Отмечены перспективы сотрудничества Азербайджана и Словении в разминировании Существуют перспективы по сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией в борьбе с минной угрозой. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется
Отмечены перспективы сотрудничества Азербайджана и Словении в разминировании
Существуют перспективы по сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией в борьбе с минной угрозой.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
Новость обновляется
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