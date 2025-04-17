https://news.day.az/politics/1745579.html

Отмечены перспективы сотрудничества Азербайджана и Словении в разминировании

Существуют перспективы по сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией в борьбе с минной угрозой. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется