«Nar» начал новый этап профессионального обучения для людей с нарушениями речи и слуха

В рамках своей стратегии доступности, а также приверженности принципам инклюзивности и равных возможностей, мобильный оператор "Nar" совместно с Общественным объединением "Поддержка глухих" запустил второй этап профессионального обучения по специальности модельер-дизайнер для людей с нарушениями речи и слуха. В этот раз в программе принимают участие 10 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Обучение направлено на развитие творческих способностей участников, а также содействие их интеграции в рынок труда и расширение возможностей для самостоятельной профессиональной деятельности. Участники получат как теоретические знания, так и практические навыки - от подбора тканей и создания эскизов до пошива готовых изделий. Программа закладывает прочную основу для их дальнейшего профессионального роста в данной сфере.

"Nar" рассматривает создание равных возможностей в обществе как одно из своих ключевых направлений и продолжает вносить вклад в проекты, направленные на инклюзию, образование и социальную поддержку. Особое внимание уделяется инициативам, способствующим адаптации людей с нарушениями речи и слуха.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.