Анар Керимов отметил важность долгосрочного сотрудничества с Словенией

Целью является развитие связей между Азербайджаном и Словенией.

Как передает Day.Az, об этом сказал первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку.

"Уже 10 лет мы работаем над этим и видим плоды своей деятельности. Словения - наш очень надежный и достойный партнер. В сегодняшнем бизнес-форуме принимают участие не только частные компании, но и представители государственных структур. Словения имеет большие достижения в области технологий, фармацевтики и промышленности. Это также соответствует нашим приоритетам. За последние 10 лет Словения значительно развилась и действительно является "окном в Европу", - сказал он.