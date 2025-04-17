В Китае пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов

В субботу, 19 апреля, в Пекине пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов.

Как передает Day.Az, кадры подготовки участников опубликованы в Телеграм.

Приглашены все страны и производители, но американские не приехали. Говорят что Boston Dynamics прислали флэшку с 3D-моделью, говорят "вы просто анимируйте что он бежит рядом, мы так 14 лет делаем, прокатит", но это не точно.