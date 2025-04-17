https://news.day.az/world/1745522.html В Китае пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов - ВИДЕО В субботу, 19 апреля, в Пекине пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов. Как передает Day.Az, кадры подготовки участников опубликованы в Телеграм. Приглашены все страны и производители, но американские не приехали.
В Китае пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов - ВИДЕО
В субботу, 19 апреля, в Пекине пройдет первый в мире полумарафон среди андроидов.
Как передает Day.Az, кадры подготовки участников опубликованы в Телеграм.
Приглашены все страны и производители, но американские не приехали. Говорят что Boston Dynamics прислали флэшку с 3D-моделью, говорят "вы просто анимируйте что он бежит рядом, мы так 14 лет делаем, прокатит", но это не точно.
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