Назначены два новых заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Распоряжениями главы государства Анар Магеррам оглу Байрамов и Рашад Азизага оглу Мустафаев назначены заместителями министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Анар Байрамов родился в 1975 году. Окончил бакалавриат Азербайджанского медицинского университета, магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета. Доктор философии по медицине. С 1998 года работал врачом в клинике "MediClub", с 2002 года - главным медицинским экспертом, заместителем генерального директора, генеральным директором страховой компании "A-Group", председателем правления компании, с 2021 года - советником министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. До нынешней должности был председателем правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.

Рашад Мустафаев родился в 1978 году. В 1998 году получил степень бакалавра юридического факультета Университета "Тефеккюр", в 2001 году - степень магистра юридического факультета Бакинского государственного университета, в 2014 году - степень бакалавра факультета административного управления Государственной академии управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2018 году - степень магистра по программе MBA Школы бизнеса Университета Эмпреза в Испании. В 2000-2001 гг. был ведущим консультантом юридического отдела министерства государственного имущества, с 2001 по 2015 годы - ведущим консультантом, старшим консультантом, руководителем сектора, заместителем главы юридического отдела министерства экономики, с 2015 по 2023 годы - заместителем генерального директора ЗАО "Южный газовый коридор", а с 2023 года - генеральным директором ЗАО "Ekol Engineering Services".