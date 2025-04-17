Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян был допрошен в связи с изученными на предыдущем заседании суда документами.

Как передает Day.Az, отвечая на вопросы государственных обвинителей, он признал, что азербайджанцев вынудили покинуть Ханкенди.

Аркадий Гукасян сообщил, что знаком с руководителями банд, совершавших преступления против азербайджанцев - с Робертом Кочаряном с 1992 года, с Самвелом Бабаяном с 1993 года, с Мурадом Петросяном с 2000 года.

Отвечая на вопрос о подрыве моста через реку Халфаличай, обвиняемый подтвердил, что помнит данный инцидент.

Гукасян признал, что во время событий 1990-х годов на территории Азербайджана (в Ханкенди и другие места) приезжали люди из Армении, однако заявил, что не располагает информацией о том, откуда было привезено оружие.

Напомним, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении в результате военной агрессии Армении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении захватнической войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, многочисленных других преступлениях.