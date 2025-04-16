Азербайджан и Китай готовятся подписать соглашение о безвизовых поездках

16 апреля в Баку состоялось 10-е заседание азербайджано-китайской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На заседании председательствовали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель Комиссии Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики, международный представитель по торговле Китая Линь Цзи.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, открывший заседание заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, отметил, что переговоры, проводимые в рамках Межправительственной комиссии, служат важной платформой для обсуждения реализации поручений, данных главами государств, а также для определения ближайших перспектив развития отношений между Азербайджаном и Китаем.

Подчеркивалось, что благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина межгосударственные отношения между двумя странами вступили в этап динамичного и всестороннего развития. Одним из основных движущих факторов этого процесса являются личные отношения и регулярные контакты между главами государств, основанные на взаимном доверии.

Отмечалось, что выход отношений между Азербайджаном и Китаем на уровень стратегического партнерства в прошлом году стал историческим событием. Совместная декларация, подписанная главами государств, создала прочную основу для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Было особо подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере стабильно развивается, Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. В то же время, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 21 проц, составив 3,7 миллиарда долларов. Положительная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года - объем взаимной торговли увеличился, более чем на 37 проц, превысив 1,02 миллиарда долларов.

Азербайджан вновь выразил заинтересованность в расширении экспорта в Китай, особенно в сфере сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Отмечалась положительная динамика инвестиционного сотрудничества в таких областях, как промышленность, нефтегазовый сектор, нефтехимия, "зеленая" энергетика, высокие технологии, инновации и космос. Сообщалось, что объем инвестиций, направленных из Китая в Азербайджан, достиг 942 миллионов долларов США. В то же время, общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, составил примерно 2,1 миллиарда долларов США.

Кроме того, в рамках предстоящего визита Президента Азербайджана в Китай планируется запуск проекта по локализации производства электрических автобусов в Азербайджане совместно с компанией BYD.

Сотрудничество в области зеленой энергетики между двумя странами является стратегическим приоритетом. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом в этой сфере, а Китай - широкими технологическими ресурсами и богатым опытом. По его мнению, совместные усилия станут залогом успешного сотрудничества в этом направлении.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев также заявил об успешном двустороннем сотрудничестве в области транспорта и транзита. Подчеркивалось, что в 2024 году объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем увеличился на 86 проц, составив 378 тысяч тонн. Были представлены реализуемые в Азербайджане масштабные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и увеличение транзитного потенциала страны - Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие транспортные коридоры. Эти проекты формируют самый короткий и эффективный маршрут из Китая в Европу и в обратном направлении.

Шахин Мустафаев подробно проинформировал китайскую делегацию о современных инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, и будущих экономических перспективах, пригласив китайские компании к инвестированию в эти земли.

Было также отмечено, что восстановление транспортно-коммуникационной системы региона обещает большие перспективы, а реализация Зангезурского коридора будет способствовать миру и безопасности, а также внесет значимый вклад в проект "Один пояс, один путь" и его составную часть - Средний коридор.

Заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи подчеркнул, что его страна придает особое значение экономическим отношениям с Азербайджаном. Он выразил заинтересованность Китая в расширении объемов и ассортимента импорта продукции азербайджанского производства, указав, что, в частности, гранаты и вино пользуются в его стране большим спросом. Также были отмечены широкие возможности для экспорта в Китай мяса птицы, фундука и миндаля.

Кроме того, Линь Цзи выразил поддержку инициативам Азербайджана по присоединению ко Всемирной торговой организации и заявил о готовности сотрудничать с официальным Баку в этом направлении.

Китайские представители выразили заинтересованность в расширении взаимных инвестиций и торговли, выступив с предложением увеличить количество торговых домов Азербайджана в Китае.

На заседании было также отмечено, что между Азербайджаном и Китаем сложилось эффективное сотрудничества в сфере развития шелководства, и ожидается, что это сотрудничество проявит себя еще более ярко в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий. Так, для посадки в городе Ходжалы уже завезено 130 тысяч саженцев тутового дерева. Прогнозируется, что проект даст успешные результаты.

Отмечалось успешное развитие двусторонних отношений в сфере туризма, подчеркивалось, что взаимный туристический поток динамично растет. В прошлом году был зафиксирован значительный рост числа туристов из Китая, прибывших в Азербайджан. Важную роль в этом сыграло одностороннее упразднение визового режима для граждан Китая со стороны Азербайджана.

В рамках предстоящего визита Президента Азербайджана в Китай ожидается подписание Соглашения о взаимных безвизовых поездках. Это придаст серьезный импульс контактам между странами и поспособствует увеличению числа взаимных визитов.

На 10-м заседании азербайджано-китайской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству также были подробно обсуждены возможности углубления сотрудничества в сферах информационных технологий, космической промышленности, высоких технологий, здравоохранения и туризма. Была выражена уверенность в том, что планируемый в ближайшее время визит Президента Азербайджана в Китай выведет отношения между двумя странами на новый этап.

Линь Цзи подчеркнул, что его страна придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном в регионе Южного Кавказа и поддерживает все инициативы, соответствующие национально-экономическим интересам.

По итогам обсуждений было принято решение о создании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. Эта структура станет важной платформой для постоянного внимания к вопросам в сфере инвестиций.

В завершение заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству и Протокол 10-го заседания азербайджано-китайской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.