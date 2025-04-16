https://news.day.az/world/1745381.html США начали вывод войск с базы в Сирии Командование Вооруженных сил США в Сирии начало поэтапный вывод подразделений, дислоцированных на военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
США начали вывод войск с базы в Сирии
Командование Вооруженных сил США в Сирии начало поэтапный вывод подразделений, дислоцированных на военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его информации, колонна с американскими военнослужащими, покинув военный объект на востоке республики, направилась в Иракский Курдистан, где расположена другая крупная база США.
Провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии находится под контролем курдской группировки "Сирийские демократические силы" (СДС), которой оказывают поддержку США. В этом регионе также расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения страны.
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