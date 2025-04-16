США начали вывод войск с базы в Сирии

Командование Вооруженных сил США в Сирии начало поэтапный вывод подразделений, дислоцированных на военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, колонна с американскими военнослужащими, покинув военный объект на востоке республики, направилась в Иракский Курдистан, где расположена другая крупная база США.

Провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии находится под контролем курдской группировки "Сирийские демократические силы" (СДС), которой оказывают поддержку США. В этом регионе также расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения страны.