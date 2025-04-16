Китай заинтересован в увеличении импорта продукции азербайджанского производства.

Как передает Day.Az, об этом 16 апреля на 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку сказал заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи.

Линь Цзи подчеркнул, что его страна придает особое значение экономическим связям с Азербайджаном.

Он выразил заинтересованность Китая в расширении объемов и ассортимента импорта продукции азербайджанского производства, указав, что, в частности, гранат и вино пользуются в его стране большим спросом. Также были отмечены широкие возможности для экспорта в Китай мяса птицы, фундука и миндаля.

Кроме того, Линь Цзи выразил поддержку инициативам Азербайджана по присоединению ко Всемирной торговой организации и заявил о готовности сотрудничать с официальным Баку в этом направлении.

Отметим, что на заседании председательствовали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи.