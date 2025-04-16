На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Грузии (16.04.2025)".