https://news.day.az/officialchronicle/1745403.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили. Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Грузии (16.04.2025)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.
Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Грузии (16.04.2025)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре