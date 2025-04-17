В Windows 11 добавили новые «Ножницы»

Компания Microsoft обновила встроенное в Windows 11 приложение "Ножницы" (Snipping Tool).

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание XDA.

"Ножницы" - сервисный инструмент, который позволяет захватывать определенную область экрана и делать скриншот. С обновлением операционной системы программа получила новые функции. Так, теперь пользователи могут выделить фрагмент экрана и скопировать текст, находящийся в этой области.

По словам журналистов XDA, новая функция позволяет быстро извлекать текст из веб-страниц или изображений и переносить его в буфер обмена - для этого нужно нажать на соответствующую кнопку. Для начала редактирования можно нажать на кнопку "Дополнительные параметры", чтобы удалить переносы или форматировать текст.

Новая версия "Ножниц" доступна для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Вероятно, функция будет доступна для всех пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы.

Приложение "Ножницы" (Snipping Tool) появилось в операционных системах Microsoft в 2007 году, начиная с Windows Vista. Программа может сохранять скриншоты в формате PNG, GIF и JPEG, а также как веб-страницу HTML.