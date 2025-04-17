Словения и Азербайджан намерены углублять экономическое сотрудничество
Азербайджан и Словения имеют широкие возможности для экономического сотрудничества.
Об этом сказала министр иностранных дел Словении Таня Файон сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az.
"Будучи заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел, я приложу усилия для еще большего сближения наших стран. Сегодняшнее мероприятие доказывает, что мы готовы вывести наши отношения на более высокий уровень", - сказала Т.Файон.
Она отметила, что Азербайджан является самой динамично развивающейся страной региона и привлекает инвестиции своей многообещающей экономикой.
"Экономика Словении открыта и ориентирована на экспорт. Наши страны могут расширять и развивать сотрудничество по многим направлениям", - сказала Т.Файон.
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