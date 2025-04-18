В США признали Google монополистом

Суд в Соединенных Штатах признал Google монополистом в сфере интернет-рекламы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в опубликованном решении.

Суд признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство.

"Истец доказал, что Google осознанно был вовлечен в серию актов, которые подрывают конкуренцию, чтобы заполучить монополию на рынке рекламных серверов и бирж обмена для показа рекламы в интернете", - отмечается в публикации.

В документе утверждается, что более чем за десять лет Google "установил и защищал свою монопольную власть в рекламной сфере и ограничивал конкурентов".

Заявителем по иску выступало американское правительство. Суд дал сторонам время, чтобы сформулировать позиции о дальнейших действиях после признания интернет-гиганта монополистом.

В 2024 году американский суд признал Google монополистом на рынке поиска. Отмечалось, что благодаря многомиллиардным выплатам партнерам за предустановку компания контролирует около 90% рынка онлайн-поиска и 95% на смартфонах.