Грузия, Азербайджан и Армения проводят трехсторонние переговоры в Тбилиси

В Тбилиси проходит трехсторонняя встреча между представителями министерств иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении.

Как сообщили в четверг на запрос Trend в МИД Азербайджана, темой встречи является общее региональное сотрудничество, передает Day.Az.

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