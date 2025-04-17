https://news.day.az/politics/1745561.html Грузия, Азербайджан и Армения проводят трехсторонние переговоры в Тбилиси В Тбилиси проходит трехсторонняя встреча между представителями министерств иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении. Как сообщили в четверг на запрос Trend в МИД Азербайджана, темой встречи является общее региональное сотрудничество, передает Day.Az. Новость обновляется
Грузия, Азербайджан и Армения проводят трехсторонние переговоры в Тбилиси
В Тбилиси проходит трехсторонняя встреча между представителями министерств иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении.
Как сообщили в четверг на запрос Trend в МИД Азербайджана, темой встречи является общее региональное сотрудничество, передает Day.Az.
Новость обновляется
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