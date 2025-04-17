Главы МИД стран НАТО соберутся на неформальную встречу в Турции

Министры иностранных дел стран НАТО проведут неформальную встречу 14-15 мая в Анталье (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба НАТО.

Уточняется, что заседание пройдет под председательством Генерального секретаря альянса Марка Рютте.

Подробности повестки встречи пока не разглашаются. Тем не менее, по информации, прозвучавшей после апрельской министерской встречи НАТО в Брюсселе, обсуждение в Анталье, вероятно, будет сосредоточено на вопросах увеличения оборонных расходов стран-участниц - с текущих 2% до более чем 5% от ВВП.