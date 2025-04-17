https://news.day.az/world/1745697.html Главы МИД стран НАТО соберутся на неформальную встречу в Турции Министры иностранных дел стран НАТО проведут неформальную встречу 14-15 мая в Анталье (Турция). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба НАТО. Уточняется, что заседание пройдет под председательством Генерального секретаря альянса Марка Рютте. Подробности повестки встречи пока не разглашаются.
Главы МИД стран НАТО соберутся на неформальную встречу в Турции
Министры иностранных дел стран НАТО проведут неформальную встречу 14-15 мая в Анталье (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба НАТО.
Уточняется, что заседание пройдет под председательством Генерального секретаря альянса Марка Рютте.
Подробности повестки встречи пока не разглашаются. Тем не менее, по информации, прозвучавшей после апрельской министерской встречи НАТО в Брюсселе, обсуждение в Анталье, вероятно, будет сосредоточено на вопросах увеличения оборонных расходов стран-участниц - с текущих 2% до более чем 5% от ВВП.
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