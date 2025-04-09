Президент Ильхам Алиев: Мы стремимся превратить Движение неприсоединения в очень влиятельную международную организацию

Мы председательствовали в Движении неприсоединения в течение четырех лет и благодарны всем государствам-членам. Мы написали хорошую историю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Отметив, что Азербайджан привнес новую динамику в Движение, когда оно в определенной степени ослабло, создал парламентскую платформу, глава государства подчеркнул: "Оно успешно функционирует. Мы также создали молодежную платформу. Все это говорит об истории, созданной Азербайджаном. В то же время мы уделяем внимание институциональному развитию Движения неприсоединения и стремимся превратить его в очень влиятельную международную организацию".