Азербайджанская музыкальная группа выступила с концертом в Сиднее

В Сиднее состоялся концерт "AYTAY" первой азербайджанской музыкальной группы, действующей в Австралийском Союзе.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что на концерте были представлены произведения азербайджанских композиторов, а также танцы в исполнении заслуженной артистки Севиндж Гусейнли.

На мероприятии присутствовали временный поверенный в делах Азербайджана в Австралии Вагиф Джафаров, представители диаспоры из Сиднея, Канберры, Мельбурна и Брисбена.

Отметим, что музыкальная группа AYTAY в Австралии была основана в 2017 году. Начиная с 2024 года, группа дала концерты в Брисбене и Мельбурне.