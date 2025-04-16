https://news.day.az/culture/1745367.html Азербайджанская музыкальная группа выступила с концертом в Сиднее - ФОТО В Сиднее состоялся концерт "AYTAY" первой азербайджанской музыкальной группы, действующей в Австралийском Союзе. Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой. Было отмечено, что на концерте были представлены произведения азербайджанских композиторов, а также танцы в исполнении заслуженной артистки Севиндж Гусейнли.
Азербайджанская музыкальная группа выступила с концертом в Сиднее - ФОТО
В Сиднее состоялся концерт "AYTAY" первой азербайджанской музыкальной группы, действующей в Австралийском Союзе.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Было отмечено, что на концерте были представлены произведения азербайджанских композиторов, а также танцы в исполнении заслуженной артистки Севиндж Гусейнли.
На мероприятии присутствовали временный поверенный в делах Азербайджана в Австралии Вагиф Джафаров, представители диаспоры из Сиднея, Канберры, Мельбурна и Брисбена.
Отметим, что музыкальная группа AYTAY в Австралии была основана в 2017 году. Начиная с 2024 года, группа дала концерты в Брисбене и Мельбурне.
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