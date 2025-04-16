Назван объем осадков, выпавших за ночь на территории Азербайджана

Осадки, выпадающие с ночи на территории Азербайджана, составляют 22 процента от годовой нормы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила журналистам заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова комментируя погодные условия.

По ее словам, дождливая погода, зафиксированная на территории страны с прошлой ночи, длится уже 15 часов.

"Кроме того, осадки, выпавшие на Большом и Малом Кавказе, в два-три раза превышают месячную норму. Учитывая изменения климата, такие неожиданные осадки являются нормой. Это происходит не только в Азербайджане, но и в других странах, таких как Россия, Турция и Испания, где также часто наблюдаются подобные явления", - добавила Г.Аббасова.