Пашинян пытается перехитрить всех

Автор: Фуад Ахундов,

политолог

В эти дни в Армении развёрнута подготовка к очередному политическому мошенничеству. Реваншистские круги готовят общественное мнение к тому, что никаких изменений в конституцию Армения вносить не обязана. Премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте, уже заявляет: наш конституционный суд решил, что никаких территориальных претензий к соседним странам в армянской конституции нет, а если Азербайджан по этому поводу обеспокоен, то надо сначала подписать мирный договор, а потом уже обсуждать конституцию. Тут же зашевелились и представители "болтающего класса". В частности, на эту тему в беседе с корреспондентом "Независимой газеты" решил порассуждать небезызвестный глава Института Кавказа Александр Искандарян. Он без тени сомнения заявил: "Вряд ли Баку всерьез обеспокоен отсылкой в преамбуле к Декларации о независимости, созданной в 1990-м и сразу же признанной СССР незаконной. Скорее это один из способов давления Азербайджана на Армению".

Что же имеет место на самом деле - желание Азербайджана "надавить на Армению" или хитрый план Армении оставить за собой возможное поле для новой агрессии.

Итак, расскажем по порядку. Уже в 1988-м году Верховный Совет Армении принимает решение о "миацуме", то есть "воссоединении" азербайджанского Карабаха с Армянской ССР. Это решение союзные власти сразу назвали незаконным. Конституция СССР прямо запрещала любое изменение территории союзные республики без согласия её властей. То есть воссоединятся с Арменией НКАО имело право только с согласия Азербайджана, а Азербайджан на это согласие не давал. В 1990 году появляется уже Декларация независимости Армении, куда включается ссылка на то самое заведомо незаконное решение Верховного Совета Армянской ССР.

Затем упоминание о Декларации независимости Армении перекочевывает уже в конституцию Армении, принятую в 1995-м году. И остается там после внесения изменений в конституцию в 2005 и 2015 годах.

А теперь вспомним: с 1994 г. Армения оккупирует 20% территории Азербайджана. И ищет все возможные лазейки для того, чтобы хоть как-то легитимизировать результаты военной оккупации. На таком фоне принятие конституции с преамбулой, в тексте которой содержится отсылка к Декларации независимости, а в этой Декларации - к решению Верховного Совета о "миацуме" - это уже не территориальные притязания, а попытка легитимизировать оккупацию, закрепив ее в конституции. На юридическом языке она называется аннексией. И представляет собой открытый вызов международному праву.

Более того, одной отсылкой в конституции дела не ограничилось. Армения создает на азербайджанских землях оккупационную хунту, финансирует её из армянского государственного бюджета, размещает там свои войска,..

Более того, в Армении в ходу карты, где её границы включают и оккупированные на тот момент азербайджанские территории. По крайней мере однажды такие карты Армении удалось пропихнуть в статистические документы ЕАЭС. Потом, правда, руководству ЕАЭС пришлось извиняться и карты корректировать. Более того, точно такую же карту Армении с включением азербайджанских оккупированных земель можно было видеть на агитационных материалах пашиняновского "Гражданского договора" по горячим следам "шашлычной революции". Да и фразу Пашиняна "Карабах - это Армения, и точка!" тоже не следует забывать.

Теоретически можно было бы представить себе, что после удара "Железного кулака" в Армении сделали выводы. Но в 2021 году в этой стране проходят досрочные парламентские выборы, и блок Никола Пашиняна - "Гражданский договор" - обещает в своей программе повторный захват городов Шуша и Гадрут! Напомним: в это время Ханкенди, Агдере и Ходжавенд находятся под контролем российских миротворческих сил, оккупационная хунта в Карабахе продолжает действовать, Армения в нарушении всех договорённостей держит там свою войсковую группировку. То есть "миацум" не просто сохраняет юридическую силу, а остается руководством к действию.

А теперь нам предлагают поверить Ереванским бонзам наслово, будто бы это провокационная конституционная норма - "дань истории", и вообще на неё не стоит обращать внимания. И самое главное, рассчитывают, будто бы мы в это поверим.