Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Искренне желаю, чтобы Всемогущий даровал Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме - радость и благополучие", - говорится в письме.