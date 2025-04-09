Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем правительство Сирии

К сожалению, при предыдущем руководстве Сирия заняла проармянскую, антиазербайджанскую позицию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Подчеркнув, что между руководством Армении и тогдашним сирийским руководством было много контактов, глава государства сказал: "Сейчас правительство Армении, возможно, думает, что об этом никто не помнит. Нет, мы об этом помним. А теперь мы видим, что они (Армения - ред.) пытаются оказать гуманитарную помощь Сирии. Это в очередной раз показывает лицемерие Армении. Мы надеемся, что правительство Сирии больше не будет предоставлять площадку таким лицемерным людям для их деятельности. Мы поддерживаем правительство Сирии".