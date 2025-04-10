Скольсо спортсменов представят Азербайджан на Европейском юношеском олимпийском фестивале?

В столице Северной Македонии Скопье состоялась встреча руководителей миссий Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Азербайджана, на встрече, в которой приняли участие представители более 40 стран, Азербайджана представлял главный советник спортивного департамента НОК Вагиф Алиев.

Участники встречи, обсудившие ход подготовки к проведению фестиваля, также обсудили организационные вопросы, размещение спортсменов и созданные условия.

В соревнованиях примут участие 55 спортсменов из сборной Азербайджана по 10 видам спорта (спортивная гимнастика, дзюдо, плавание, велоспорт, настольный теннис, легкая атлетика, бадминтон, тхэквондо, горный велосипед, стрельба).

XVIII Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 20 по 26 июля столице Северной Македонии в Скопье и хорватском Осиеке.