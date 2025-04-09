Какие последствия ждут тех, кто нарушит запрет на родственные браки?

С 1 июля 2025 года в Азербайджане вступает в силу закон, запрещающий официальные браки между близкими родственниками, в частности между двоюродными братом и сестрой. После этой даты регистрация подобных союзов будет недопустима.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Bizim.Media в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что для официальной регистрации потребуется подать заявление минимум за месяц. Это значит, что с начала июня подобные браки фактически уже не смогут быть оформлены.

Тем не менее, до наступления указанного срока возможность заключения брака между такими родственниками сохраняется.

Что касается последствий за нарушение нового закона, юрист Вусал Джафаров пояснил, что на данный момент ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено наказание за заключение брака между близкими родственниками. Однако после 1 июля такой союз попросту не сможет быть официально зарегистрирован.