Стрельба в США

В городе Фредериксберг, штат Вирджиния, неизвестные открыли огонь по мирным гражданам, в результате чего три человека погибли на месте, а еще трое получили различные травмы.

Как передает Day.Az, ссылаясь на информацию газеты The Washington Post, инцидент был подтвержден управлением шерифа округа Спотсильвания.

Пострадавших немедленно доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По информации правоохранительных органов, на данный момент личности стрелков и причины их действий остаются неизвестными. Ведется расследование: опрашиваются свидетели и анализируются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить преступников.