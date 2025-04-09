https://news.day.az/world/1743317.html Стрельба в США - есть жертвы - ВИДЕО В городе Фредериксберг, штат Вирджиния, неизвестные открыли огонь по мирным гражданам, в результате чего три человека погибли на месте, а еще трое получили различные травмы. Как передает Day.Az, ссылаясь на информацию газеты The Washington Post, инцидент был подтвержден управлением шерифа округа Спотсильвания.
Стрельба в США - есть жертвы - ВИДЕО
В городе Фредериксберг, штат Вирджиния, неизвестные открыли огонь по мирным гражданам, в результате чего три человека погибли на месте, а еще трое получили различные травмы.
Как передает Day.Az, ссылаясь на информацию газеты The Washington Post, инцидент был подтвержден управлением шерифа округа Спотсильвания.
Пострадавших немедленно доставили в ближайшие медицинские учреждения.
По информации правоохранительных органов, на данный момент личности стрелков и причины их действий остаются неизвестными. Ведется расследование: опрашиваются свидетели и анализируются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить преступников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре