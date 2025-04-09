https://news.day.az/officialchronicle/1743398.html Президент Ильхам Алиев: Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение. Наши народы связывают исторические узы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Президент Ильхам Алиев: Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение
Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение. Наши народы связывают исторические узы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Отметив, что Грузия и Азербайджан с самого начала обретения независимости демонстрируют дружбу, партнерство и высокий уровень взаимопонимания, глава государства сказал: "Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, и это именно наша заслуга".
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