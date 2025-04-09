https://news.day.az/society/1743332.html В Баку спасли людей из неисправных лифтов За последние сутки на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило несколько обращений о застревании в лифтах в Баку. В результате были проведены четыре спасательные операции. Как сообщается в пресс-службе МЧС, в ходе этих мероприятий помощь была оказана пяти людям, передает Day.Az.
В Баку спасли людей из неисправных лифтов
За последние сутки на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило несколько обращений о застревании в лифтах в Баку. В результате были проведены четыре спасательные операции.
Как сообщается в пресс-службе МЧС, в ходе этих мероприятий помощь была оказана пяти людям, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре