В Баку спасли людей из неисправных лифтов

За последние сутки на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило несколько обращений о застревании в лифтах в Баку. В результате были проведены четыре спасательные операции.

Как сообщается в пресс-службе МЧС, в ходе этих мероприятий помощь была оказана пяти людям, передает Day.Az.