В Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США

Делегации России и США завтра проведут в Стамбуле второй раунд консультаций по нормализации функционирования дипмиссий двух стран.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во встрече примут участие представители внешнеполитических ведомств двух стран.

Отметим, что первая такая встреча состоялась 27 февраля, разговор за закрытыми для прессы дверями тогда продлился более шести часов.