https://news.day.az/officialchronicle/1743325.html Президент Ильхам Алиев: В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Президент Ильхам Алиев: В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении
Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
"Думаю, что нам не следует терять времени, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции", - подчеркнул глава государства.
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