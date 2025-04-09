Президент Ильхам Алиев: В отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении

Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Думаю, что нам не следует терять времени, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции", - подчеркнул глава государства.