Путеводитель по театру

Очередной семинар проекта "Театр из поколения в поколение" под названием "Актерское мастерство: путешествие героя с тысячью масок" будет организован 10 апреля Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджa-Дашкесанского регионального управления культуры и Гянджинского государственного национального драматического театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе в центре сообщили, что гость семинара, народный артист Азербайджанской Республики, актер Нуреддин Мехтиханлы поделится с молодежью секретами актерского мастерства, сценической пластики, общения режиссера, актера и зрителя, актерской позицией в сценических постановках.

Цель семинара - внести вклад в развитие национального театра путем создания платформы обмена идеями и опытом между поколениями, а также повысить интерес к сфере за счет применения современных международных тенденций и формирования активной творческой среды посредством привлечения молодежи.