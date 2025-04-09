https://news.day.az/politics/1743283.html

Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом Day.Az сообщил член Комиссии Рашад Меджид. Он отметил, что заседание начнется в 15:00. Напомним, что в этом году уже прошло четыре заседания Комиссии.