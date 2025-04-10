https://news.day.az/hitech/1743590.html Cделка по TikTok откладывается Сделка о продаже сервиса TikTok будет отложена до урегулирования торгового спора между США и Китаем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. "Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по TikTok - прим. ТАСС).
Cделка по TikTok откладывается
Сделка о продаже сервиса TikTok будет отложена до урегулирования торгового спора между США и Китаем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
"Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по TikTok - прим. ТАСС). У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей. Но нам придется подождать, чтобы понять, что будет дальше с Китаем", - сказал он.
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