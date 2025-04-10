Cделка по TikTok откладывается

Сделка о продаже сервиса TikTok будет отложена до урегулирования торгового спора между США и Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по TikTok - прим. ТАСС). У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей. Но нам придется подождать, чтобы понять, что будет дальше с Китаем", - сказал он.