https://news.day.az/medicine/1743280.html В Азербайджане распространяется вирус среди детей - О чем надо знать? - ВИДЕО В стране вновь наблюдается рост случаев ротавирусной инфекции. Как передает Day.Az , об этом сообщила педиатр Айсель Гадимова, ротавирус легко передается через немытые руки, загрязненные продукты, а иногда и воздушно-капельным путем.
В Азербайджане распространяется вирус среди детей - О чем надо знать? - ВИДЕО
В стране вновь наблюдается рост случаев ротавирусной инфекции.
Как передает Day.Az , об этом сообщила педиатр Айсель Гадимова, ротавирус легко передается через немытые руки, загрязненные продукты, а иногда и воздушно-капельным путем.
"Самый эффективный способ защитить ребенка от ротавируса или облегчить течение болезни - это вакцинация", - отметила специалист.
Педиатр также добавила, что детей с признаками ротавирусной инфекции ни в коем случае не следует отправлять в детский сад или школу. Это не только может ухудшить здоровье ребенка, но и способствовать быстрому распространению вируса среди других детей.
Более подробно - в видеосюжете Xəzər Xəbər:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре