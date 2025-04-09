В Азербайджане распространяется вирус среди детей

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В стране вновь наблюдается рост случаев ротавирусной инфекции.

Как передает Day.Az , об этом сообщила педиатр Айсель Гадимова, ротавирус легко передается через немытые руки, загрязненные продукты, а иногда и воздушно-капельным путем.

"Самый эффективный способ защитить ребенка от ротавируса или облегчить течение болезни - это вакцинация", - отметила специалист.

Педиатр также добавила, что детей с признаками ротавирусной инфекции ни в коем случае не следует отправлять в детский сад или школу. Это не только может ухудшить здоровье ребенка, но и способствовать быстрому распространению вируса среди других детей.

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