Стремительное развитие ИИ

Некоторые профессии могут исчезнуть в течение следующих 20 лет из-за искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом свидетельствует отчет Pew Research Center, который был основан на опросе более тысячи экспертов в сфере ИИ, сообщает CNBC.

Уточняется, что многие эксперты более позитивно и оптимистично настроены относительно улучшения рабочих мест и экономики благодаря ИИ. Однако они признают, что некоторые профессии пострадают.

Рассматривая вероятность того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест, эксперты отметили, что в ближайшие 20 лет наибольшему риску подвергаются следующие профессии: кассиры (согласны 73% экспертов), водители грузовиков (62%), журналисты (60%), рабочие фабрик (60%) и инженеры-программисты (50%).

Отчет затрагивает исследования, демонстрирующие обеспокоенность общества тем, что ИИ отнимет работу. По данным издания, несмотря на разногласия, эксперты и общественность сходятся во мнении относительно некоторых аспектов в отношении искусственного интеллекта. Предполагается, что он принесет наибольшую пользу в области здравоохранения.

В то же время, опросы свидетельствуют о скептицизме в отношении того, что ИИ окажет положительное влияние на точность новостей и освещение выборов.

Также отмечено, что женщины, как правило, более скептически относятся к ИИ, чем мужчины. Гендерный разрыв в этом вопросе больше всего выражен среди экспертов, работающих с этой технологией.

Опасения о том, что ИИ захватит мир

Недавно блогеры спросили у ChatGPT, как бы он захватил мир. Как правило, в плане выражения эмоций чат-бот предоставляет ответы в положительном или нейтральном ключе. В этот раз ответ был не только продуманным до мелочей, но и пугающе реалистичным.

В то же время американский миллиардер Илон Маск ранее спрогнозировал, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий. Он считает, что ИИ сделает это намного раньше, чем считают многие - к 2030 году.