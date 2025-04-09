В Стамбуле пройдут переговоры РФ-США

Делегации России и США обсудят 10 апреля в Стамбуле работу дипломатических миссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и ситуация вокруг Украины не входят в повестку встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий", - сказала она. "В повестке [встречи] нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке", - указала Брюс.

"Эти переговоры посвящены исключительно работе наших посольств, а не нормализации двусторонних отношений в целом, которая, как мы уже отмечали, может произойти только после установления мира между Россией и Украиной", - резюмировала она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российскую делегацию на втором раунде консультаций в Стамбуле возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе". В дипведомстве добавили, что было "условлено продолжать диалог по данному каналу".