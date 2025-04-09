Отношения Венгрии и Азербайджана переживают "золотой век".

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил аналитик Института стратегии и политики имени Джона Лукаса Золтан Эгериси в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

"Венгрия и Азербайджан обладают особыми двусторонними связями в энергетической сфере. В последние годы крупные венгерские энергетические компании активно инвестируют в энергетический сектор Азербайджана. Кроме того, Азербайджан поставляет Венгрии газ, что особенно важно на фоне нынешних энергетических кризисов в Европе", - отметил Эгериси.

"Таким образом, благодаря хорошим политическим отношениям, стратегическому расположению Азербайджана и его энергетическим резервам, венгерско-азербайджанские отношения становятся все более активными, особенно в экономической сфере", - подчеркнул аналитик.

З.Эгериси добавил, что у Азербайджана есть четкая стратегия, охватывающая ключевые аспекты внешней политики, включая энергетику, безопасность, геополитику и не только в контексте Южного Кавказа и Центральной Азии, но и в отношении соседних регионов.

По мнению эксперта, внешняя политика Азербайджана, особенно в условиях мирового беспорядка, позволит эффективно справляться с будущими вызовами.