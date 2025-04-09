https://news.day.az/society/1743441.html Видимость на ряде дорог снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Завтра на территории Азербайджана ожидается снижение видимости на дорогах. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Сообщается, что 10 апреля в связи с дождливой и туманной погодой на автомагистралях страны видимость может снизиться до 300-800 метров.
Видимость на ряде дорог снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра на территории Азербайджана ожидается снижение видимости на дорогах.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что 10 апреля в связи с дождливой и туманной погодой на автомагистралях страны видимость может снизиться до 300-800 метров.
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