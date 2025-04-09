Видимость на ряде дорог снизится

Завтра на территории Азербайджана ожидается снижение видимости на дорогах.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что 10 апреля в связи с дождливой и туманной погодой на автомагистралях страны видимость может снизиться до 300-800 метров.