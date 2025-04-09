https://news.day.az/society/1743441.html

Видимость на ряде дорог снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завтра на территории Азербайджана ожидается снижение видимости на дорогах. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Сообщается, что 10 апреля в связи с дождливой и туманной погодой на автомагистралях страны видимость может снизиться до 300-800 метров.