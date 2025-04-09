https://news.day.az/world/1743260.html Массовое отключение электричества в Грузии - ФОТО - ВИДЕО В Грузии произошло массовое отключение электричества. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм., Света не было на большей части территории страны. Электроэнергии были лишены города Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси.
Массовое отключение электричества в Грузии - ФОТО - ВИДЕО
В Грузии произошло массовое отключение электричества.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм., Света не было на большей части территории страны. Электроэнергии были лишены города Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси.
Подача электричества этой ночью постепенно идет в части городов, однако свет в домах "моргал".
Причина крупной аварии и сроки восстановления пока неизвестны.
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