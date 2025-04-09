Массовое отключение электричества в Грузии

В Грузии произошло массовое отключение электричества.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм., Света не было на большей части территории страны. Электроэнергии были лишены города Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси.

Подача электричества этой ночью постепенно идет в части городов, однако свет в домах "моргал".

Причина крупной аварии и сроки восстановления пока неизвестны.