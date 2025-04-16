https://news.day.az/sport/1745348.html Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии Бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев получил новую должность. По информации, предоставленной İdman.biz нашим олимпийским призером, он будет работать в Олимпийском комитете Саудовской Аравии. Он начал работать директором по перформансу дзюдо. Главная цель Оруджева - развитие дзюдо в стране.
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии
Бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев получил новую должность.
По информации, предоставленной İdman.biz нашим олимпийским призером, он будет работать в Олимпийском комитете Саудовской Аравии.
Он начал работать директором по перформансу дзюдо. Главная цель Оруджева - развитие дзюдо в стране.
Отметим, что 33-летний ветеран дзюдо, финалист Рио-2016 и чемпионата мира, завершил свою спортивную карьеру в 2023 году.
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