Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии

Бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев получил новую должность.

По информации, предоставленной İdman.biz нашим олимпийским призером, он будет работать в Олимпийском комитете Саудовской Аравии.

Он начал работать директором по перформансу дзюдо. Главная цель Оруджева - развитие дзюдо в стране.

Отметим, что 33-летний ветеран дзюдо, финалист Рио-2016 и чемпионата мира, завершил свою спортивную карьеру в 2023 году.