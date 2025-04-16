В Азербайджан доставят свыше ста новых автобусов

Ожидается, что в этом году частные перевозчики привезут в Азербайджан более 100 автобусов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Бакинского регионального управления Агентства наземного транспорта Азербайджана Тарлан Сафаров на первой сессии Национального форума по развитию бизнеса на тему "Обсуждение вопросов и предложений по развитию транспортной инфраструктуры".

По его словам, на 11 автобусных маршрутах обновлено 154 автобуса.

Он отметил, что в прошлом году по городу Баку было перевезено 476 тысяч пассажиров, что на 6 процентов больше, чем в 2023 году.

"В 2024 году среднее количество автобусов, курсирующих в течение дня, было увеличено до 2160. Количество автобусов в Баку планируется довести до 2800. Также в перевозках было задействовано 165 электрических автобусов. Ожидается, что в этом году частные перевозчики завезут более 100 автобусов. А количество автобусов, подключенных к системе безналичной оплаты в городе Баку, увеличилось по сравнению с 2023 годом на 43 процента и достигло почти 2000 единиц. В районе станций метро "Кёроглу", "Гянджлик" и "28 Мая" введены в эксплуатацию пункты транспортной развязки. В Баку организовано 22 тысячи 995 парковочных мест на 1766 парковочных пунктах", - подчеркнул он.

По словам Тарлана Сафарова, в направлении Баку-Сумгайыт открыты 4 маршрута.

"В течение дня из Баку в направлении Сумгайыта и поселка Сарай перевозится около 25 тысяч пассажиров", - добавил он.