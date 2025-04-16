Когда завершатся строительные работы на ж/д линии Алят-Астара?

Ожидается, что строительные работы на железнодорожной линии Алят-Астара будут завершены к 2027 году.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", начальник департамента управления строительными проектами Турал Аббаслы сегодня на Национальном форуме по развитию бизнеса в Баку.

"Сейчас продолжаются работы по модернизации двухпутной железной дороги на участке от Алята до Османлы. Также активно ведутся работы на участке от Османлы до Астары. Мы надеемся завершить эти работы к 2027 году.

Продолжением этого проекта является проект грузового терминала Астара, над которым мы работаем совместно с Исламской Республикой Иран. Мощность терминала составит около 3,5-4 млн тонн грузоперевозок в год. Ожидается, что строительные работы по этому проекту будут завершены до конца текущего года.

Ремонтные работы по проекту железной дороги Сумгайыт-Ялама близятся к завершению. Работа на станции Ялама продолжается. До конца текущего года мы завершим эти работы. В целом по этому коридору будет достигнута пропускная способность до 40 миллионов тонн грузов", - сказал он.

Т. Аббаслы добавил, что в рамках Среднего коридора активно продолжаются работы как по переходу на переменный ток, так и по обновлению системы связи и сигнализации.

"В настоящее время часть участка общей протяженностью 503 км работает на переменном токе. Продолжаем активно работать и на участке от Уджара до Баку. В ближайшие два месяца пункт Гаджигабул-Уджар также перейдет на переменный ток", - сказал он.

Он отметил, что по проекту Барда-Агдам уже проложено до 47,1 км железнодорожной линии.

"В настоящее время строительство Агдамского комплекса находится на завершающей стадии. В начале следующего месяца работы на этом комплексе уже планируется завершить. Там будут работать как междугородние, так и межрайонные маршруты, а также железнодорожная станция. То есть в Агдаме будет станция, которая будет играть роль хаба", - сказал он.