Сколько людей в Азербайджане хотят стать донорами после смерти?

С начала 2025 года до сегодняшнего дня 62 человека выразили желание пожертвовать свои органы после смерти.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов.

Сообщается, количество подобных обращений все больше растёт. Все обратившиеся - совершеннолетние, старше 18 лет.

Ранее председатель правления Центра при Министерстве здравоохранения Егяна Аббасова на пресс-конференции сообщала, что за последние два года около 100 человек выразили готовность стать посмертными донорами.