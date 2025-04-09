https://news.day.az/society/1743341.html Сколько людей в Азербайджане хотят стать донорами после смерти? С начала 2025 года до сегодняшнего дня 62 человека выразили желание пожертвовать свои органы после смерти. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов. Сообщается, количество подобных обращений все больше растёт.
Сколько людей в Азербайджане хотят стать донорами после смерти?
С начала 2025 года до сегодняшнего дня 62 человека выразили желание пожертвовать свои органы после смерти.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов.
Сообщается, количество подобных обращений все больше растёт. Все обратившиеся - совершеннолетние, старше 18 лет.
Ранее председатель правления Центра при Министерстве здравоохранения Егяна Аббасова на пресс-конференции сообщала, что за последние два года около 100 человек выразили готовность стать посмертными донорами.
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