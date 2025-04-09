В Баку автобус насмерть сбил мужчину

Вчера в Ясамальском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на участке Внешней кольцевой дороги, который проходит через территорию Ени Ясамала. Автобус Mercedes Ateco, за рулем которого находился Г. Мамедов, сбил пешехода Махаббата Акрам оглу Гасанова. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, погибший был участником Отечественной войны и отслужил в армии 25 лет. Он был старшим прапорщиком, недавно уволенным в запас. В период службы после войны М.Гасанов был награжден медалью "За освобождение Лачына".

В связи с происшествием Ясамальским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Начато расследование.