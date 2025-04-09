Договоренности между Баку и Ереваном по тексту мирного соглашения дают повод для оптимизма

Договоренности, достигнутые между Баку и Ереваном по тексту мирного соглашения, дают повод для оптимизма.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

"Радует, что стороны согласовали текст мирного соглашения, - сказал он.

Дипломат отметил, что при этом остаются вопросы, которые еще предстоит решить.

"Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, все еще необходимо урегулировать вопросы, связанные с конституцией Армении и упразднением Минской группы ОБСЕ, прежде чем соглашение будет подписано", - сказал Д.Шарп.

Он выразил надежду, что подписание соглашения станет возможным в ближайшем будущем, и подчеркнул, что следующим этапом должно стать примирение между народами.

"Важно не только подписание межправительственного соглашения, но и то, как сделать этот мир прочным и долговечным, чтобы люди в обеих странах действительно поверили в него и поддержали", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул значимость регионального сотрудничества: "Я оптимистично оцениваю возможность достижения двумя странами мира, это откроет двери также для регионального сотрудничества".

Дипломат также поделился впечатлениями от участия в международном форуме, посвящённом меняющемуся мировому порядку и геополитике, подчеркнув важность текущего периода, особенно с учетом событий в США.

Отдельно Д.Шарп отметил визит в город Ханкенди, который он посетил впервые.

"Встреча со студентами Карабахского университета была очень вдохновляющей - их надежды на будущее, их радость от учебы произвели сильное впечатление", - сказал он.