Президент Ильхам Алиев: Зависимость Азербайджана от международных финансовых институтов полностью устранена

Зависимость Азербайджана от международных финансовых институтов полностью устранена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Мы приостановили отношения с Международным валютным фондом в первый период моего президентства. Что касается других финансовых институтов, мы, можно сказать, полностью остановили наше сотрудничество. Наш внешний долг составляет всего 5 млрд долларов США, что на 7 процентов ниже нашего валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о том, что мы не нуждаемся в иностранных инвестициях, финансировании", - добавил глава государства.