Спецоперация в Лянкяране

У жителя Лянкярана изъяты 4 килограмма наркотических средств и оружие с боеприпасами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает лянкяранская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники районного управления полиции города Лянкяран провели оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан ранее судимый 33-летний Арзуман Гурбанов. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

При обыске у подозреваемого были изъяты 4 килограмма марихуаны, метамфетамин, автомат Калашникова, 14 патронов и магазин к нему.

В рамках следственных действий было установлено, что Гурбанов приобрел наркотики и оружие у гражданина Ирана, личность которого на данный момент устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется дальнейшее расследование.