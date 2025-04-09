В Германии сформировали правящую коалицию

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стороны заключили коалиционное соглашение, которое, как ожидается, будет представлено сегодня, 9 апреля, в 17:00 по бакинскому времени.

По информации издания, десять министерств, включая Федеральное министерство внутренних дел и родины и Министерство иностранных дел, перейдут к победившему на парламентских выборах блоку ХДС/ХСС. В свою очередь СДПГ достанется пять министерских портфелей, ключевым среди которых станет пост министра обороны.