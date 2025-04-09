https://news.day.az/world/1743243.html Трамп примет Мелони Президент США Дональд Трамп проведет 17 апреля встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трамп примет Мелони
Президент США Дональд Трамп проведет 17 апреля встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"17 апреля президент Трамп будет приветствовать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибудет в Белый дом с официальным рабочим визитом", - сообщила она. Кроме того, по словам Ливитт, 14 апреля Трамп встретится в Белом доме с президентом Сальвадора Найибом Букеле. Она отметила, что лидеры США и Сальвадора обсудят, в частности, борьбу преступными группировками Tren de Aragua и MS-13.
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