Новый приступ истерики у Франции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Парижу в последнее время приходится все чаще проглатывать то, что он упорно много лет пытался скормить Азербайджану. Он давится, ругается, бьет посуду, но глотать приходится. И от всей души желаем ему "приятного аппетита".

Париж в очередной раз обвинил Баку во вмешательстве во внутренние дела Франции и попытках дестабилизировать ее целостность. Новый приступ истерики вызвало письмо Бакинской инициативной группы с предложением о беспристрастном посредничестве в переговорах об институциональном будущем Новой Каледонии. В дипломатическом ведомстве, правительстве и Елисейском дворце прямо-таки задохнулись от возмущения из-за такой "наглости".

Министр заморских территорий Мануэль Вальс немедленно выступил с заявлением, в каждом слове которого чувствуется еле сдерживаемое бешенство. "Столкнувшись с этими попытками дестабилизации, направленными против нашего единства, Франция всегда будет давать твердый и жесткий ответ", - цитирует Вальса Le Figaro. Глава МИД объявил, что "Франция не признает Бакинскую инициативную группу, которая осуществляет действия с территории Азербайджана, направленные против стратегических интересов Франции за рубежом".

Да, нам тут, конечно, очень страшно. Мы тут попрятались под столы и отключили телефоны, чтобы "твердый и жесткий ответ" Парижа нас не нашел.

А если серьезно, то все происходящее должно заставить руководство Франции задуматься. Если есть - чем. Задуматься о своем поведении, о больших переменах в геополитике Евразии за последние пять лет, о том, как нехорошо лезть в дела суверенных стран, и как глупо обижаться, когда тебе отвечают той же монетой. О многом следует подумать Макрону и его кабинету. Нагло и откровенно поддержав Армению в ее оккупационной политике, Париж должен был понимать, что ему за это рано или поздно прилетит. Негласно поддерживая армянский сепаратизм и экстремизм в годы оккупации, а после войны уже откровенно взял под крылышко проигравшего агрессора, Франция встала на путь конфронтации с Азербайджаном. Баку долго старался сглаживать углы, не отвечать на откровенное недружелюбие макроновской команды, и это было расценено как слабость и страх. Французская сторона совсем обнаглела и начала формировать в Евросоюзе группу поддержки против Азербайджана. Наблюдательная миссия ЕС, шпионящая за позициями Азербайджанской армии, это дело ее рук. Макрон и его команда открыто перешли к лоббингу интересов Армении, желая показать свою силу и преимущества перед Баку. Никому и в голову не могло прийти, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения вдохновит страны так называемого третьего мира, которые развитой мир держит в черном теле и использует лишь как сырьевую базу. Не Азербайджан "вербовал" заморские департаменты Франции, а те сами активизировались в освободительном движении, увидев в Баку силу и опору в их борьбе с французским неоколониализмом.

Проще говоря, Парижу следовало лучше обращаться с порабощенными народами и доказать, что они являются гражданами Франции не просто номинально. Если жители заморских островов, обеспечивающих Франции те самые "стратегические интересы за рубежом", о которых говорит Мануэль Вальс, поднимаются на борьбу за независимость, это говорит не о "руке Баку", а о том, что в колониальной политике Парижа за десятилетия ничего не изменилось. Жители многих стран готовы на все ради французского гражданства, а канаки или другие островитяне желают от него отказаться - разве это ни о чем не говорит?

Парижу не нужно искать "азербайджанский след" в той же Новой Каледонии. Все проблемы в политике самого Парижа. Но там не желают этого понимать. Вместо понимания - угрозы. Месяц назад Мануэль Вальс уже грозил Азербайджану "всеми инструментами для противодействия внешнему вмешательству". Честное слово, аж распирает от гордости. Ведь посмотрите, кто нас боится - бывшая империя, мировая держава, родина Наполеона, страна, диктующая правила Европе, и все такое прочее. Для макроновской Франции, должно быть, стало сюрпризом, что со времен Наполеона в мире много чего изменилось.